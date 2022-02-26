Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Віталія Скакуна, українського морпіха, який ціною власного життя зупинив ворога.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні.

За словами Зеленського, сапер 35-ї окремої бригади морської піхоти ціною власного життя підірвав Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити колону російської техніки, яка прямувала з окупованого Криму.

– Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст. Тим, хто захищає Україну сьогодні, – слава! Ви герої, – зазначив президент.

Віталій Скакун народився 19 серпня 1996 року в місті Бережани, що на Тернопільщині. У морського піхотинця залишилась мама, бабуся і старша сестра.

24 лютого війська РФ захопили Каховську ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал.

Раніше в ДПСУ повідомляли, що з території тимчасово окупованого Криму зафіксовано рух російської військової техніки.