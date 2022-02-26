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Зеленський присвоїв Героя України морпіху, який разом із собою підірвав Геніческий міст

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Зеленський присвоїв Героя України морпіху, який разом із собою підірвав Геніческий міст

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Віталія Скакуна, українського морпіха, який ціною власного життя зупинив ворога.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні.

За словами Зеленського, сапер 35-ї окремої бригади морської піхоти ціною власного життя підірвав Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити колону російської техніки, яка прямувала з окупованого Криму.

– Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти, посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст. Тим, хто захищає Україну сьогодні, – слава! Ви герої, – зазначив президент.

Віталій Скакун народився 19 серпня 1996 року в місті Бережани, що на Тернопільщині. У морського піхотинця залишилась мама, бабуся і старша сестра.

24 лютого війська РФ захопили Каховську ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал.

Раніше в ДПСУ повідомляли, що з території тимчасово окупованого Криму зафіксовано рух російської військової техніки.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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