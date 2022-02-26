На газові мережі Вінницької області окупанти почали наносити мітки.

Про це повідомляють в АТ Вінницягаз.

Наразі підприємство Вінницягаз працює у посиленому режимі – працівники компанії обстежують газові мережі по всьому регіону.

Однак охопити всі мережі водночас непросто, тому потрібна допомога населення.

Газовики просять людей звертати увагу на газорозподільні мережі, будівлі ГРП та ШРП на предмет наявності міток/маячків ворога та підозрілих предметів.

– Якщо ви побачили мітку на газових мережах – одразу повідомляйте про це за номерами 104 та 102, – йдеться у повідомленні Вінницягазу.

А ще радять замазувати позначки землею, глиною тощо. Якщо це наліпки, то варто відразу зірвати.

Варто зазначили, що працівники Вінницягазу одягнені у спецодяг підприємства та мають службові посвідчення працівника АТ Вінницягаз.

Раніше повідомлялося, що на залізничних стовпах та інших об’єктах інфраструктури Укрзалізниці ворог почав залишати мітки.