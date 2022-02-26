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Факти / Україна

Зупиніть військових злочинців: Кулеба закликав світ повністю ізолювати РФ

Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав увесь світ ізолювати РФ. Він додав, що слід також знищити економіку Росії.

– Наше прекрасне і мирне місто Київ вистояло ще одну ніч під атаками російських наземних сил та ракет. Одна з них ударила по житловому будинку у Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів, робіть нафтове ембарго, знищіть економіку РФ. Зупиніть військових злочинців РФ! – заявив Кулеба.

Заява міністра закордонних справ України про влучення ракети по житловому будинку Києва з’явилася після удару ракети по багатоповерховому будинку на проспекті Лобановського, 6а.

Тоді, у ДСНС України підтвердили, що попадання ворожого снаряда до багатоповерхового житлового будинку сталося у районі 17-18 поверхів.

Відомо, що вибухи у столиці чули поблизу міжнародного аеропорту Київ (Жуляни). Пошкоджений будинок ракетами РФ знаходиться у безпосередній близькості до столичного аеропорту.

Фото: УНІАН

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