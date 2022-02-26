Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав увесь світ ізолювати РФ. Він додав, що слід також знищити економіку Росії.

– Наше прекрасне і мирне місто Київ вистояло ще одну ніч під атаками російських наземних сил та ракет. Одна з них ударила по житловому будинку у Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів, робіть нафтове ембарго, знищіть економіку РФ. Зупиніть військових злочинців РФ! – заявив Кулеба.

Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ! pic.twitter.com/UdKnSVCVkT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Заява міністра закордонних справ України про влучення ракети по житловому будинку Києва з’явилася після удару ракети по багатоповерховому будинку на проспекті Лобановського, 6а.

Тоді, у ДСНС України підтвердили, що попадання ворожого снаряда до багатоповерхового житлового будинку сталося у районі 17-18 поверхів.

Відомо, що вибухи у столиці чули поблизу міжнародного аеропорту Київ (Жуляни). Пошкоджений будинок ракетами РФ знаходиться у безпосередній близькості до столичного аеропорту.