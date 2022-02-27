На місці бойового зіткнення бійців ЗСУ з російськими окупантами в Миколаєві біля торгового центру Делікатес виявлені і вилучені 23 одиниці артилерійських снарядів калібром 122 мм і 2 протитанкові гранати, які знищені в спеціально відведеному місці.

Про це своїй сторінці у Facebook повідомляють співробітники піротехнічного підрозділу Головного управління ДСНС України в Миколаївській області, які надають допомогу в ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

Рятувальники Миколаєва звертаються до всіх жителів України по можливості залишайтеся в укриттях, а в разі виходу на вулицю бути пильними, уважно дивитися навколо, щоб ворожі “подарунки” не спровокували вибух і травмування.

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У разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета терміново телефонуйте на спеціальні лінії 101 або 102, вказуючи координати і місця виявлення – це дуже допоможе нашим піротехнікам.

Категорично забороняється самостійно їх переміщати, чіпати або підходити близько. Не наражайте себе на небезпеку!

Джерело: ДСНС України