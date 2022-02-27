Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.
Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.
Росія зазнає втрат під час боїв у Харкові. Є дані про першу підбиту техніку окупантів.
У Харкові ворожа техніка пересувається вулицями. Це підтвердили в обласному Департаменті цивільного захисту.
Жінкам і дітям рекомендовано залишатися в укриттях.
Мер Борисполя Володимир Борисенко спростував інформацію про висадку російського десанту у місті. Він запевнив, що на сьогодні ситуація абсолютно стабільна.
З’явилося відео пожежі на нафтобазі під Васильковом, куди влучила ворожа ракета. 15 вагонів із дизельним пальним та вісім вагонів із газом вдалося врятувати.
У Києві наразі ситуація спокійна. Місто повістю контролюють ЗСУ та територіальна оборона. Уночі було кілька сутичок з диверсійними групами. Про це повідомив Микола Поворозник – заступник голови КМДА.
Російські окупанти запускають БПЛА в Одесі. Працює українська протиповітряна оборона (ППО).
Про це повідомив Сергій Братчук – голова Громадської ради при Одеській ОДА.
У Василькові триває бій за аеропорт. Через це рятувальники не можуть почати гасити пожежу на нафтобазі. Наразі вдалося перекрити постачання газу. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.
– Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа, – написав Кулеба.
У Харкові ворожий снаряд влучив у 9-типоверхівку на вулиці вул. Бучми, 40а. Одна жінка загинула, десятки людей евакуювали рятувальники.
Повідомлення про трагедію надійшло 26 лютого о 21:20. Сталась руйнація несучої стіни сходової клітини та сходових маршів з 2-го по 7-й поверхи, пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Окупанти підірвали газопровід у Харкові. Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
– Застерігаємо від дезінформації: це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально є схожим на нього.
За даними джерел агенції Інтерфакс-Україна, вибух пролунав близько 2:00 у районі Данилівка. Вказаний газопровід не є магістральним.