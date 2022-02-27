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Факти / Україна
Валентина Летяк |
Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)

Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.

Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
07:51 - 27 лютого

Росія зазнає втрат під час боїв у Харкові. Є дані про першу підбиту техніку окупантів.

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07:35 - 27 лютого

У Харкові ворожа техніка пересувається вулицями. Це підтвердили в обласному Департаменті цивільного захисту.

Жінкам і дітям рекомендовано залишатися в укриттях.

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07:16 - 27 лютого

Мер Борисполя Володимир Борисенко спростував інформацію про висадку російського десанту у місті. Він запевнив, що на сьогодні ситуація абсолютно стабільна.

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07:01 - 27 лютого

З’явилося відео пожежі на нафтобазі під Васильковом, куди влучила ворожа ракета. 15 вагонів із дизельним пальним та вісім вагонів із газом вдалося врятувати.

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06:52 - 27 лютого

У Києві наразі ситуація спокійна. Місто повістю контролюють ЗСУ та територіальна оборона. Уночі було кілька сутичок з диверсійними групами. Про це повідомив Микола Поворозник – заступник голови КМДА.

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06:32 - 27 лютого
У місті Роздільна Одеської області спільна група прикордонників, поліцейських та тероборонівців виявила ДРГ.
Підозрілі особи пересувалися автомобілем Volkswagen.
Під час спроби перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля – позашляховика Mitsubishi L-200. Українські захисники відкрили вогонь у відповідь по диверсантах – позашляховик почав тікати.
У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (зокрема, автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Затримано одного з диверсантів, особа якого встановлюється, пошук решти диверсантів триває. Серед захисників України є поранені.

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06:18 - 27 лютого

Російські окупанти запускають БПЛА в Одесі. Працює українська протиповітряна оборона (ППО).

Про це повідомив Сергій Братчук – голова Громадської ради при Одеській ОДА.

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04:07 - 27 лютого

У Василькові триває бій за аеропорт. Через це рятувальники не можуть почати гасити пожежу на нафтобазі. Наразі вдалося перекрити постачання газу. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

– Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа, – написав Кулеба.

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03:50 - 27 лютого

У Харкові ворожий снаряд влучив у 9-типоверхівку на вулиці вул. Бучми, 40а. Одна жінка загинула, десятки людей евакуювали рятувальники.

Повідомлення про трагедію надійшло 26 лютого о 21:20. Сталась руйнація несучої стіни сходової клітини та сходових маршів з 2-го по 7-й поверхи, пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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02:24 - 27 лютого

Окупанти підірвали газопровід у Харкові. Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

 – Застерігаємо від дезінформації: це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально є схожим на нього.

За даними джерел агенції Інтерфакс-Україна, вибух пролунав близько 2:00 у районі Данилівка. Вказаний газопровід не є магістральним.

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