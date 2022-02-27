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Факти / Світ

Не віддамо жодного сантиметра: Кулеба виключив капітуляцію України на переговорах з РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не віддасть жодного сантиметра своєї землі та виключив можливість нашої капітуляції на переговорах із Російською Федерацією.

Він уточнив, що вже один той факт, що РФ готова проводити переговори без будь-яких попередніх умов, вимог та ультиматумів – це “вже перемога”.

– Немає нічого поганого у переговорах як таких. І ми будемо раді, якщо результатом цих переговорів буде мир та кінець війни. Але, і я знову це наголошую, ми не здамося, ми не капітулюємо, ми не віддамо жодного сантиметра нашої території. Не в тому ціль нашої боротьби, – заявив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та диктатор Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про зустріч української делегації з російською на кордоні нашої країни з РБ у районі річки Прип’ять.

В Офісі президента заявили, що Лукашенко “взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації усі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі”.

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