Оборона Києва від армії РФ: тривають бої в Бучі, Ірпені та Бородянці

У Київській області зранку 27 лютого сильні обстріли в Бучі, Гостомелі та Ірпені.
За даними КОДА, о 8.30 російські загарбники влучили у дев’ятиповерховий будинок в Бучі, пожежу вдалося локалізувати.
Тут, а також у Бородянській територіальній громаді тривають бої, спостерігається скупчення російської техніки. А в напрямку на Вишгород – формується колона танків.
– Всі дев’ять територіальних громад Фастівського району та їх населені пункти знаходяться під нашим контролем. На територіях Фастівської, Калинівської та Глевахівської ТГ проводяться заходи з виявлення і знищення ДРГ ворога. Пошкодження об’єктів критичної інфраструктури немає, – повідомляє пресслужба ОДА.
Територіальна оборона Вишгородського та Бучанського батальйонів прийняли бій, а Броварський та Бориспільський – виконують завдання на визначених позиціях.
В області 27 лютого загинуло дев’ятеро людей, з пораненнями госпіталізовано 60 цивільних та військових.