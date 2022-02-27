Оборона Києва від армії РФ: тривають бої в Бучі, Ірпені та Бородянці

У Київській області зранку 27 лютого сильні обстріли в Бучі, Гостомелі та Ірпені.

За даними КОДА, о 8.30 російські загарбники влучили у дев’ятиповерховий будинок в Бучі, пожежу вдалося локалізувати.

Тут, а також у Бородянській територіальній громаді тривають бої, спостерігається скупчення російської техніки. А в напрямку на Вишгород – формується колона танків.

– Всі дев’ять територіальних громад Фастівського району та їх населені пункти знаходяться під нашим контролем. На територіях Фастівської, Калинівської та Глевахівської ТГ проводяться заходи з виявлення і знищення ДРГ ворога. Пошкодження об’єктів критичної інфраструктури немає, – повідомляє пресслужба ОДА.

Територіальна оборона Вишгородського та Бучанського батальйонів прийняли бій, а Броварський та Бориспільський – виконують завдання на визначених позиціях.

В області 27 лютого загинуло дев’ятеро людей, з пораненнями госпіталізовано 60 цивільних та військових.