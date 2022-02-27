Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Оборона Києва від армії РФ: тривають бої в Бучі, Ірпені та Бородянці

Валентина Летяк редакторка стрічки
Підбитий російський танк

У Київській області зранку 27 лютого сильні обстріли в Бучі, Гостомелі та Ірпені.

За даними КОДА, о 8.30 російські загарбники влучили у дев’ятиповерховий будинок в Бучі, пожежу вдалося локалізувати.

Тут, а також у Бородянській територіальній громаді тривають бої, спостерігається скупчення російської техніки. А в напрямку на Вишгород – формується колона танків.

– Всі дев’ять територіальних громад Фастівського району та їх населені пункти знаходяться під нашим контролем. На територіях Фастівської, Калинівської та Глевахівської ТГ проводяться заходи з виявлення і знищення ДРГ ворога. Пошкодження об’єктів критичної інфраструктури немає, – повідомляє пресслужба ОДА.

Територіальна оборона Вишгородського та Бучанського батальйонів прийняли бій, а Броварський та Бориспільський – виконують завдання на визначених позиціях.

В області 27 лютого загинуло дев’ятеро людей, з пораненнями госпіталізовано 60 цивільних та військових.

Читайте
У підвалах можуть бути люди: в Ірпені в результаті обстрілу горять три приватні будинки

Фото: Міноборони

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка