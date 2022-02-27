Переговори делегації України з російською стороною на кордоні Білорусі розпочнуться протягом найближчих годин. Це пов’язано з тим, що українська делегація з міркувань безпеки змінила маршрут і добиратиметься до кордону довше, ніж раніше очікувалося.

Про це поінформував народний депутат України, представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський (Слуга народу).

– Я сказав, що переговори можуть розпочатися з хвилини на хвилину, оскільки відстань від Києва до місця їх проведення невелика. Але у зв’язку з безпековою ситуацією маршрут змінено. Тому я думаю, що переговори розпочнуться протягом найближчих кількох годин. Для того, щоб забезпечити максимальну безпеку членів нашої делегації, вони поїхали таким маршрутом, який не становить загрози для їхнього життя та щоб не було відоме їхнє місцеперебування, – наголосив Веніславський.

Він не став називати склад української делегації заради їхньої безпеки.

Нардеп прогнозує, що до кінця цього дня з’явиться інформація про стартові позиції сторін та результати переговорів між Україною та РФ.

– Я думаю, протягом трьох-чотирьох годин до кінця дня ми вже будемо точно мати всю інформацію про те, які стартові позиції були та яких вдалося досягнути домовленостей, – заявив Веніславський.

Він знову наголосив, що жодних компромісів з боку України на цих переговорах щодо територіальної цілісності й державного суверенітету не буде.

За словами нардепа, президент України Володимир Зеленський погодився відправити делегацію лише тому, що не висувалися жодні ультиматуми для проведення цих переговорів.

Веніславський також додав, що представники Білорусі братимуть участь у переговорах як спостерігачі, а не посередники. Оскільки Білорусь де-факто стала стороною військового конфлікту з Україною, дозволивши використовувати свою територію для ракетних обстрілів і наступу військ на нашу державу.