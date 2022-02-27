До відділу поліції у Шевченковому Харківської області пришли двоє російських солдатів, нібито попросити пального для техніки, повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

– Прийшли ці двоє самі, своїми ніжками в райвідділ поліції в Шевченковому (Куп’янський район Харківщини) і попросили скромно солярки, мовляв, техніка в них заглохла. Ну їм і підлили наші поліцейські солярки в усі отвори, щоб в них вже ніколи нічого не глохло. І прийняли, – написала вона у соцмережі.

Венедіктова також виклала фото окупантів, які вирішили здатися, бо розуміють, що в Україні на них чекає неминуча смерть. Тут також їхні документи та жетони.

Одному із них – 26 років, родом з Воронезької області РФ, має дві дуже мирні цивільні спеціальності – повар-кондитер та водій категорії В і С.

Попросили солярки: на Харківщині двоє військових РФ самі пришли до поліції / 4 фотографии

Міністерство внутрішніх справ України запустило сайт РФ200 Шукаю Своїх, щоб родичі та близькі мертвих або полонених окупантів могли їх знайти.

Російська влада перед відправкою солдатів на війну забрала у них телефони, тому полонені не можуть зв’язатися з рідними.

Фото: Венедіктова