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Факти / Україна

РНБО – жителям Бучі: Не сідайте в “автобуси для евакуації”, це підступ РФ для входу в Київ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Олексій Данілов

Українська влада не здійснює евакуацію з міста Буча (Київська область). Це провокація росіян, які хочуть зайти в Київ, прикрившись автобусами з українцями.

Таке попередження оприлюднила Рада національної безпеки і оборони України.

В РНБО закликали жителів Бучі не сідати в так звані автобуси для “евакуації”, оскільки це підступні дії окупантів для входу в столицю України.

– Це росіяни збирають, щоб пустити ці автобуси перед собою, щоб можна було проїхати до Києва, – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

Як відомо, сьогодні в Бучі точилися бої з російськими окупантами. Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем, щоб заблокувати ворожу колону.

Зранку 27 лютого відбувалися сильні обстріли в Бучі, Гостомелі та Ірпені. Ссталося попадання снаряду в дев’ятиповерховий житловий будинок у Бучі з подальшим загоранням.

Нещодавно з’явилася інформація, що в Бучі українські захисники вщент розгромили колону окупантів (так звану групу V). Було знищено понад 100 одиниць техніки ворога.

Джерело: РНБО

Фото: УНІАН

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