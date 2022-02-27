Українська влада не здійснює евакуацію з міста Буча (Київська область). Це провокація росіян, які хочуть зайти в Київ, прикрившись автобусами з українцями.

Таке попередження оприлюднила Рада національної безпеки і оборони України.

В РНБО закликали жителів Бучі не сідати в так звані автобуси для “евакуації”, оскільки це підступні дії окупантів для входу в столицю України.

– Це росіяни збирають, щоб пустити ці автобуси перед собою, щоб можна було проїхати до Києва, – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

Як відомо, сьогодні в Бучі точилися бої з російськими окупантами. Українські бійці підірвали міст між Бучею та Ірпенем, щоб заблокувати ворожу колону.

Зранку 27 лютого відбувалися сильні обстріли в Бучі, Гостомелі та Ірпені. Ссталося попадання снаряду в дев’ятиповерховий житловий будинок у Бучі з подальшим загоранням.

Нещодавно з’явилася інформація, що в Бучі українські захисники вщент розгромили колону окупантів (так звану групу V). Було знищено понад 100 одиниць техніки ворога.