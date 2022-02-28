Страждати від цієї війни доведеться вам – Кулеба записав звернення до росіян

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба записав звернення до росіян російською мовою. Він пояснив, як на них вплинуть західні санкції та закликав просити Путіна зупинити війну.

– Проти Росії застосовані безпрецедентні в історії санкції – страждаєте ви. У Путіна гроші не закінчаться, у нього все буде добре, а курс рубля російського полетів у прірву. Банки російські відключають від міжнародних систем фінансування і ви не зможете навіть картками своїми розрахуватися. Небо закрите у Європі – ви не зможете сісти у літак і полетіти у відпустку, подивитися світ. І це тільки початок.

Очільник МЗС України спрогнозував, що російська економіка поповзе вниз під впливом санкцій, ціни зростатимуть. Він закликав не вірити російській владі, яка запевняє, що нібито ситуація під контролем.

– На жаль, страждати від цієї війни доведеться вам. Не кажучи вже про загиблих на території України росіян, які повернуться додому в мішках.

Дмитро Кулеба зазначив, що росіяни можуть зупинити це божевілля та врятувати свою країну, вимагаючи від Володимира Путіна зупинити війну.