У Берліні близько 100 тис. осіб протестують проти війни, яку розпочала Росія

У столиці Німеччини Берліні близько 100 тис. людей протестують проти війни, яку розпочала Росія проти України.

За даними німецьких ЗМІ, таку цифру озвучує поліція.

Спочатку організатори розраховували, що на акцію прийде близько 20 тисяч учасників.

При цьому у Кельні на підтримку України вийшло ще 8 тис. людей.

Учасники протестів принесли із собою прапори України, Азербайджану, Грузії, ЄС та Білорусі.

До цього, 25 та 26 лютого масові акції проти війни Росії в Україні відбулися у Дюссельдорфі, Мюнхені, Мюнстері, Кілі, Магдебурзі, Нюрнберзі та десятках інших міст Німеччини.