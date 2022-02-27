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Факти / Україна

У перемогу віримо не тільки ми – Резніков у зверненні до українців

Тетяна Забожко редакторка стрічки
олексій резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців після 72 годин опору російським окупантам.

– Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ. Де всі ті, хто обіцяв за дві години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються.

Натомість я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок, – зазначає міністр оборони.

Очільник відомства додає: бачить тисячі громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються за майбутнє своїх дітей та онуків, за тих, кого кохають, за пам’ять своїх пращурів, за свою Державу.

– Вас бачать усі, весь світ! Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми. Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю.

З кожною годиною все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде, – переконаний Олексій Резніков.

Міністр оборони наголошує: вже зараз до України надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою.

– Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій. Слава Україні! Слава героям України! – говорить Олексій Резніков.

Нагадаємо, що відкрите повномасштабне вторнення РФ до України триває вже четверту добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олексій Резніков

Фото: УНІАН

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