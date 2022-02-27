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Факти / Україна

У ЗСУ продемонстрували, як Bayraktar знищує ворожу техніку

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Байрактар атакує техніку РФ

У Збройних силах України продемонстрували, як безпілотники Bayraktar вражають ворожі цілі.

Так, ЗСУ оприлюднили відео, як безпілотний літальний апарат знищив російсько-окупаційну техніку в селі Чорнобаївка Херсонської області.

– Наша армія – наша сила! – відреагували на відео у Верховній Раді України.

Нагадаємо, що відкрите повномасштабне вторнення РФ до України почалося близько 05.00 24 лютого.

За понад 75 годин опору українські захисники повністю зруйнували плани ворога.

Сумарні втрати особового складу окупантів за три попередні доби становлять орієнтовно 4,3 тис.

Втратили Збройні сили РФ також 127 літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин, 49 гармат, один зенітно-ракетних комплекс БУК, чотири Гради, 30 одиниць автомобільної техніки, 60 цистерн, безпілотник ОТР-2, два кораблі/катери, засоби протиповітряної оборони.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Верховна Рада

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