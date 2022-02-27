Україна в умовах війни: 70% населення впевнені, що країна зможе відбити напад РФ – опитування

Згідно з результатами Загальнонаціонального опитування під назвою Україна в умовах війни, яке провела 26-27 лютого 2022 року соціологічна група Рейтинг, 70% українців впевнені, що країна зможе відбити напад російських окупантів.

При цьому 16% українців – не впевнені. Водночас, рівень віри в збройні сили України за останній тиждень суттєво зріс.

– У жодному регіоні не спостерігається переважання песимістичних настроїв. Найвищий рівень впевненості у Збройних Силах – на Заході та в Центрі (75-78%). Відносно нижче – на Півдні та Сході (64-66%), – йдеться у результатах опитування.

Тим часом дії президента Володимира Зеленського підтримують уже 91% українців, не підтримують – 6%, не змогли відповісти – 3%.

Рівень підтримки президента України на дуже високому рівні у всіх регіонах країни:

на Заході та в Центрі (понад 90%);

на Сході та Півдні – понад 80%.

Таким чином, з грудня 2021 року підтримка дій президента Зеленського зросла втричі.

У всіх регіонах країни спостерігається дуже високий рівень підтримки Зеленського: на Заході та в Центрі (більше 90%), на Сході та Півдні – понад 80%.

Опитування проводилося серед населення України 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність становила 2000 респондентів.

Соціологи скористалися методом опитування під назвою CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з комп’ютера).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – трохи більше 2,2%.