Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що російські окупаційні війська знизили темпи наступу. Крім того, в особового складу падає бойовий дух.

За даними ЗСУ, колони ворожої броньованої техніки уповільнили темпи просування вглиб України. Російські війська, позбавлені своєчасного поповнення запасів палива та боєприпасів, зупиняються.

– Особовий склад окупаційних військ, переважна більшість яких є молоді строковики, виснажена попередніми військовими навчаннями та має низький морально-психологічний стан, – йдеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, мають місце факти дезертирства, відмови військовослужбовців збройних сил РФ від участі в бойових діях проти України та здаються у полон.

Наразі окупанти намагаються захоплювати невеликі міста, села та автомобільні шляхи.

– Основна мета противника полягає у блокуванні столиці нашої Батьківщини, міста Києва, залишається невиконаною, – наголошують у Генштабі ЗСУ.

А ще російський окупант намагається залякувати мирне населення. Для цього використовують військові частини та підрозділи, укомплектовані, переважно, особами кавказької зовнішності, з поганим знанням російської мови. Крім того, людям масово розсилають повідомлення із погрозами.

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