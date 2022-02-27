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Ворог не відстежує українців за геолокацією – Держспецзв’язок

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ворог не відстежує українців за геолокацією – Держспецзв’язок

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України спростувала інформацію про відстеження українців за геолокацією їхніх гаджетів.

– Увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі.
Але закликаємо не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами вашої геолокації, – повідомила служба.

У Держспецзв’язку додали, що смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете “зникнути” – вам треба вмикати авіарежим.

– Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові. Не робіть “комплімент” ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки? – додали у Держспецзв’язку.

Фото: Depositphotos

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