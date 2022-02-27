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Факти / Україна

Загрози для населення немає: російські снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів у Києві

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
радіація

Внаслідок масового бомбардування Kиєва всіма доступними Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії Об’єднання Радон.

Про це повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання України. Наразі відсутня можливість оцінки масштабу руйнувань.

– Автоматизована система радіаційного моніторингу вишла з ладу. Але камери стостережень зафіксували падіння снарядів. Оцінка радіаційної обстановки буде здійснена переносними приладами після завершення обстрілів. За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає, – йдеться у повідомленні.

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