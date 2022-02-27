Зірвана висадка десанту та перехоплені літаки: підсумки третьої доби війни в Україні

Протягом минулої доби Військово-морські сили зірвали висадку морського десанту в Чорноморській оперативній зоні.

Авіація Повітряних сил тим часом перехопила штурмовики та транспортні літаки противника в небі над Києвом.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Нині Збройні сили України планово нарощують угрупування, яке виконує завдання оборони Києва, а також на північному та північно-східному напрямках.

Протягом доби угрупування ООС і далі вело активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції Об‘єднаних сил та перейшло до маневренних дій.

Тривають планові заходи мобілізаційного розгортання, зокрема формування тероборони та корпусу резерву.

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Джерело: Ганна Маляр

Фото: Повітряні сили ЗСУ