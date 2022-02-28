Авіація РФ використовує проти Харкова некеровані бомби – CIT

Дослідницька група Conflict Intelligence Team, яка аналізує проведення військової операції росіянами, стверджує, що авіація Російської Федерації, вірогідно, використовує некеровані бомби для обстрілу Харкова.

Там уточнюють, що на відео, опублікованому 28 лютого з Харкова, можна побачити проліт російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 над селищем Приколотне Харківської області у напрямку Харкова.

Пізніше з’явилися кадри із самого міста, на яких видно стовпи диму.

Аналітики уточнюють, що один із кадрів був геолокований у мікрорайоні Північна Салтівка, на перехресті вулиці Гвардійців-Широнінців та Дружби народів.

– Місце удару оточують житлові будинки, відповідно, якщо його було завдано некерованим боєприпасом, то такі дії можна вважати військовим злочином, – наголошують у CIT.

Дослідники проаналізували фото, зняте на вулиці Московській в Ізюмі на Харківщині. На ньому – боєприпас, що не розірвався. Це фугасна авіаційна бомба ФАБ-500М-62. Потрапляння таких некерованих авіабомб до житлових кварталів неодноразово спостерігалося в Сирії, зазначають фахівці.

– Ми поки що не можемо точно встановити, які саме боєприпаси застосовувалися російськими ВКС у Харкові, однак схильні припускати, що надалі ми побачимо все більше застосування некерованих бомб та інших боєприпасів, – йдеться у матеріалі.

Це пов’язують із тим, що “спецоперація”, яка передбачала швидку нейтралізацію української армії та безперешкодне зайняття великих міст, вірогідно, провалилася.

– Тепер російська армія може перейти до перевіреної у Чечні та Сирії тактики бомбометання по площах, що завдає величезних збитків цивільному населенню, – резюмували у CIT.

Фото: скріншот CIT