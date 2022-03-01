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Факти / Світ

Байден, Столтенберг та європейські лідери обговорили напад Росії на Україну

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Джо Байден

У понеділок, 28 лютого, генсекретар НАТО Єнс Столтенберг взяв участь у захищеній телефонній конференції зі світовими лідерами, яку організував президент США Джо Байден після вторгнення Росії в Україну.

Як уточнюється, серед учасників конференції були прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Європейської ради Шарль Мішель та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що союзники з НАТО посилили свою підтримку України, надавши допомогу в галузі безпеки, а також гуманітарну та фінансову допомогу.

– НАТО вже зміцнило оборону союзників, зокрема через розгортання елементів Сил реагування НАТО у східній частині Альянсу. Союзники також вирішили зробити додаткові кроки для забезпечення безпеки та оборони всіх союзників і продовжуватимуть пристосовуватися до “нової норми” в європейській безпеці, – йдеться у заяві за результатами конференції, опублікованій на сайті НАТО.

Повідомляється, що лідери підтвердили свою тверду єдність і готовність продовжувати спільну роботу щодо усунення “найсерйознішої загрози євроатлантичній безпеці за останні десятиліття”.

Росію знову закликали негайно припинити війну, вивести всі свої сили з України та повернутися на шлях діалогу.

Міжнародні лідери домовилися продовжувати тісну координацію подальших кроків між собою та з Україною.

Тим часом президент США Джо Байден, коментуючи конференцію, підкреслив, що Штати планують продовжити підтримувати український народ, який захищає свою країну.

– Ми підтверджуємо нашу готовність продовжувати накладати серйозні обмеження на Росію, якщо вона не зменшить ескалацію, – резюмував Байден.

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Фото: Getty Images

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