22:05 -

Командування Повітряних Сил ЗСУ інформує:

Важка доба для Сил оборони України. Окупанти продовжують обстріли на всіх напрямах лінії фронту. Повітряні сили протистоять агресору і в небі, і на землі.

Героїчно тримає оборону авіаційний гарнізон у Василькові, витримуючи масовані обстріли та атаки ворога. Повітряні Сили дають відсіч агресору в інших містах та військових гарнізонах.

Бомбардувальна та штурмова авіація завдала ракетно-бомбові удари на шість колон військової техніки окупантів.

Штурмовики Су-25 у складі пар та ланок атакували, знищували колони ворожої техніки на Херсонщині та Чернігівщині.

Бойову роботу штурмовиків на наземні цілі продовжили Су-24М, які знищували колони ворожої техніки на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Запоріжжі.

Підрозділами зенітних ракетних військ збито ворожі вертоліт Ка-52 та безпілотник Орлан-10.

У черговий раз блискавично відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2, який завдав удару на колону ЗРК Бук-М1 коригованою авіаційною бомбою.