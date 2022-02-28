Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.
Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.
Винищувач з Білорусі зараз летить в бік України.
У Житомирі, Вінниці та Чернігові повітряна тривога!
Українські військові відбили Волноваху!
Вінниця, Полтава, Біла Церква, Миронівка, Богуслав, Тараща – повітряна тривога!
У напрямку Макарів – Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок. Однак морально-психологічний стан окупаційних військ низький.
Біля Корюківки на Чернігівщині строковики ЗС Російської Федерації готові скласти зброю і здатися в полон. Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків на всій території України покинуті вздовж доріг.
❗️ У Черкасах та області повітряна тривога.
Глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що ввечері 27 лютого російські війська завдали ракетні удари на Миколаївський міжнародний аеропорт.
Російська Федерація продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Білорусі, зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.
На аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів та два літаки Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України. Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів.
Проводячи наступальну операцію в Україні, російські окупанти використовують заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій:
- захоплюють об’єкти соціальної інфраструктури,
- одягають форму українських військових, поліцейських та представників ДСНС,
- диверсійні групи спецпризначенців використовують карети швидкої допомоги та поліцейські машини, викрадені з лікарень та станцій швидкої допомоги;
- терористи займають приміщення дитячих таборів та шкіл, артилерія та РСЗО противника розгортаються на спортивних майданчиках.
Військові РФ зайшли до адміністративних будівель Бердянська в Запорізькій області, повідомив виконувач обов’язків мера.
– Нам запропонували продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей. Вважаю таку пропозицію неприйнятною, тому ми всім оперативним штабом залишили будівлю виконкому, але продовжуємо працювати та координувати роботу оперативного штабу віддалено, – йдеться у зверненні Олександра Свідла.
Він попросив усіх жителів Бердянська залишатися вночі в укриттях або бомбосховищах та бути обережними.
Командування Повітряних Сил ЗСУ інформує:
Важка доба для Сил оборони України. Окупанти продовжують обстріли на всіх напрямах лінії фронту. Повітряні сили протистоять агресору і в небі, і на землі.
Героїчно тримає оборону авіаційний гарнізон у Василькові, витримуючи масовані обстріли та атаки ворога. Повітряні Сили дають відсіч агресору в інших містах та військових гарнізонах.
Бомбардувальна та штурмова авіація завдала ракетно-бомбові удари на шість колон військової техніки окупантів.
Штурмовики Су-25 у складі пар та ланок атакували, знищували колони ворожої техніки на Херсонщині та Чернігівщині.
Бойову роботу штурмовиків на наземні цілі продовжили Су-24М, які знищували колони ворожої техніки на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Запоріжжі.
Підрозділами зенітних ракетних військ збито ворожі вертоліт Ка-52 та безпілотник Орлан-10.
У черговий раз блискавично відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2, який завдав удару на колону ЗРК Бук-М1 коригованою авіаційною бомбою.