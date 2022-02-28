Діти гинуть під завалами: мешканка Волновахи закликала зробити зелений коридор для цивільних

Мешканка Волновахи, що перебуває під масивними обстрілами військ РФ, закликала створити зелений коридор, аби мирні люди отримали шанс на евакуацію.

Жінка назвала події у Волновасі ще жахливішими, аніж Іловайська трагедія 2014 року.

Вона закликала усіх небайдужих громадян поширити своє відео та зробити так, щоби про це дізналося якомога більше людей.

Я з Волновахи. Там народилися і мої діти, там зараз перебувають мої близькі. Те, що зараз там відбувається – це навіть не Іловайська трагедія, це гірше. Все місто, яке п’ять днів тому цвіло і розвивалося, там були наші робітники, наші діти – його зрівняли із землею. Допоможіть, допоможіть і зробіть щось.

Зробіть зелений коридор, там жахливі обстріли, просто жахливі. Нехай місто покинуть невинні люди. Я щиро прошу, поширте це відео, у мене немає сил далі дивитися, як під завалами гинуть діти. Дайте людям покинути цей жахливий котел!

Фото: Павло Кириленко