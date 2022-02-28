Енергодар і Запорізька АЕС під контролем ЗСУ: мер міста просить не вірити фейкам

Мер Енергодара (Запорізька область) Дмитро Орлов зібрав фейки, які ширяться в мережі щодо оборони міста, і просить довіряти лише офіційним джерелам інформації, а не чуткам.

– Інформація, яка сьогодні шириться ворожими ЗМІ про захоплення та встановлення контролю над Енергодаром та Запорізькою АЕС, є брехнею! – сказав чиновник.

Фейк №1. Енергодар ніхто і ніщо не захищає.

– Енергодар готовий у разі чого зустріти окупантів та відправити туди ж, куди пішов “русский военный корабль”. Перепрошуємо, але в умовах військового часу говорити конкретно, хто і за що відповідає, хто і де знаходиться, хто і як захищає – ми просто не маємо права, – наголосив очільник міста.

Фейк №2. Навколо Енергодара всюди російські війська, які у разі потреби зайдуть у місто.

За словами Орлова, окупанти неодноразово наближалися до міста, але знову відходили. Він повідомив, що вночі від цих військ під Василівкою майже нічого не лишилося.

Фейк №3. По Енергодару безперешкодно гуляють диверсанти і мародери.

Мер каже, що вчора біля міста були помічені невеликі групи ДРГ, але з ними вже розібралися. Енергодар посилено патрулюється, усі виявлені мітки та маячки знищуються, а мародери відповідатимуть за законами військового часу.

Орлов також просить телефонувати за цими номерами у разі виявлення підозрілих людей чи предметів: 095-537-25-78, 095-43-40-579, 099-002-02-52.

Наостанок мер Енергодара попросив у соцмережах в місцевих групах утриматися від поширення будь-якої інформації, яка може нашкодити нашим захисникам.

Станом на ранок 28 лютого Запорізька АЕС працює в штатному режимі, повідомляє адміністрація станції. Зараз в роботі – три енергоблоки.

– Військова частина 3042, що охороняє Запорізьку АЕС, знаходиться в режимі бойової готовності. Радіаційний фон в районі розташування станції і в санітарно-захисній зоні – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону, – йдеться у повідомленні.

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Фото: ЗАЕС