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Факти / Україна

ФІФА та УЄФА відсторонили російські футбольні команди від змагань

Анастасія Гевко редакторка стрічки
ФІФА логотип

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняли рішення про те, щоб усунути футбольні клуби та збірні РФ від участі у міжнародних змаганнях.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті ФІФА 28 лютого.

– Усі російські команди, чи то національні збірні, чи клубні команди, будуть відсторонені від участі у змаганнях ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення. Ці рішення були прийняті сьогодні бюро Ради ФІФА та Виконавчим комітетом УЄФА відповідно вищими директивними органами обох організацій з таких невідкладних питань, – сказано у заяві.

Також 28 лютого УЄФА розірвав контракт із російським Газпромом.

– УЄФА ухвалив рішення про припинення співпраці з Газпромом у всіх турнірах. Рішення набуває чинності негайно та поширюється на всі існуючі угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та Євро-2024, – сказано в офіційному повідомленні.

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Фото: Depositphotos

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