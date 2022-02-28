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Факти / Україна

Кличко закликав залишатись вдома навіть після закінчення посиленого комендантського часу

Ілля Нежигай редактор стрічки
Кличко закликав залишатись вдома навіть після закінчення посиленого комендантського часу

Попри закінчення посиленої комендантської години у Києві з понеділка, це не спрощує режим пересування у комендантський час в подальші дні.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що сьогодні з 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година.

– Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше — з 22.00 до 7.00, – написав мер Києва.

Віталій Кличко розповів, що рух власним транспортом під час комендантської години, окрім того, що має спецперепустки, заборонено. Ті особи, що будуть знаходитись у цей час на вулиці, будуть вважатися членами диверсійних груп, бо столиця живе в умовах воєнного стану, нагадав міський голова.

– Тому не наражайтеся на небезпеку. Прошу всіх дотримуватися правил. Бо в столиці продовжують знешкоджувати диверсійні групи. В деяких районах відбуваються перестрілки. І навіть в дозволені години виходьте в місто виключно за нагальної необхідності. В магазин, аптеку. Підтримуйте літніх і одиноких людей, яким необхідна сьогодні допомога, – сказав міський голова столиці.

Нагадаємо, раніше у Києві задля більш ефективної оборони та безпеки мешканців ввели комендантська годину до 8.00 понеділка, 28 лютого.

Фото: Віталій Кличко

Джерело: Віталій Кличко

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