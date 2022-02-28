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Факти / Україна

Комендантська година у Києві відсьогодні триватиме з 20.00 до 07.00

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Комендантська година у Києві відсьогодні триватиме з 20.00 до 07.00

У Києві комендантська година 28 лютого розпочнеться вже о 20.00 і триватиме до 07.00 наступного дня.

Робота наземного транспорту та метро Києва припиняється за годину до цього, о 19.00. Запрацює транспорт за годину після закінчення комендантської години, о 8.00 ранку.

Інформацію офіційно підтвердили в КМДА. Усім мешканцям столиці у визначені години варто залишатися вдома або у надійних укриттях. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено.

– Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі перепустки старого зразка втрачають свою дію. Києвом під час комендантської години можна буде пересуватися виключно власникам перепустки нового зразка – Військового коменданта міста Києва.

Усіх киян закликають не наражати себе на небезпеку і виходити з дому лише у разі оголошення повітряної тривоги, аби пройти до найближчого укриття.

Джерело: КМДА

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