У Києві комендантська година 28 лютого розпочнеться вже о 20.00 і триватиме до 07.00 наступного дня.

Робота наземного транспорту та метро Києва припиняється за годину до цього, о 19.00. Запрацює транспорт за годину після закінчення комендантської години, о 8.00 ранку.

Інформацію офіційно підтвердили в КМДА. Усім мешканцям столиці у визначені години варто залишатися вдома або у надійних укриттях. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено.

– Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі перепустки старого зразка втрачають свою дію. Києвом під час комендантської години можна буде пересуватися виключно власникам перепустки нового зразка – Військового коменданта міста Києва.

Усіх киян закликають не наражати себе на небезпеку і виходити з дому лише у разі оголошення повітряної тривоги, аби пройти до найближчого укриття.