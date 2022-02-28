Меджліс кримськотатарського народу звернувся до держав світу із закликом визнати Росію державою-терористом, а військово-політичне керівництво країни – міжнародними злочинцями.

Про це йдеться у заяві, яку на своїй сторінці в Facebook опублікував голова Меджлісу Рефат Чубаров.

Він нагадав світовій спільноті, що регулярні російські війська рано вранці 24 лютого розпочали широкомасштабну війну в Україні. Окупанти почали бомбардувати українські міста, аеропорти, руйнувати інфраструктуру, житлові будівлі тощо.

Війська РФ напали на усі області України, а найбільш масовані удари наносяться по Києву, Харкову, Дніпру, Маріуполю, Одесі. РФ використовує реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

– На очах усієї міжнародної спільноти фашистський путінський режим влаштував у мирній демократичній Україні справжню гуманітарну катастрофу. При цьому для розширеного вторгнення на материкову частину території України РФ використовує також українські території, окуповані нею у 2014 році – Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, окремі райони Донбасу, – йдеться у заяві Меджлісу.

Меджліс кримськотатарського народу закликає всіх військовозобов’язаних кримських татар вступати до лав тероборони.

Крім того, Меджліс закликає міжнародну спільноту визнати Російську Федерацію – державою-терористом, а її військово-політичне керівництво – міжнародними злочинцями.

Меджліс також звертається до НАТО, США та Євросоюзу закрити небо над Україною та запровадити повне ембарго на постачання нафтопродуктів з Росії.

– Меджліс кримськотатарського народу звертається із закликом до глав держав – членів Організації ісламського співробітництва припинити будь-які форми співпраці з РФ та взаємодії з військовими злочинцями, які очолюють цю терористичну державу, – йдеться у заяві.

Також є заклик і до лідерів держав-членів Організації тюркських держав засудити російську агресію та вимагати від Путіна зупинити війну і звільнити окуповані Донбас та Крим.