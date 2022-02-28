МОК рекомендував не допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань

Виконавча рада (ВР) Міжнародного олімпійського комітету (МОК) 28 лютого рекомендувала міжнародним спортивним федераціям та організаторам змагань не дозволяти участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

– Цьогорічна війна в Україні поставила Олімпійський рух перед дилемою. У той час як спортсмени з Росії та Білорусі могли б продовжувати брати участь у спортивних заходах, багато спортсменів з України не можуть цього зробити через напад на їхню країну, – наголосили у МОК.

Уточнюється, що у тих випадках, коли уникнути участі російських та білоруських спортсменів неможливо у найкоротші терміни з організаційних чи юридичних причин, Виконком МОК настійно закликає міжнародні спортивні федерації та організаторів спортивних заходів у всьому світі зробити все можливе, щоб жоден спортсмен чи спортивний чиновник із Росії чи Білорусі не був допущений під прапором та гімном Росії чи Білорусі.