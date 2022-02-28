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Факти / Світ

МОК рекомендував не допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Олімпійські медалі

Виконавча рада (ВР) Міжнародного олімпійського комітету (МОК) 28 лютого рекомендувала міжнародним спортивним федераціям та організаторам змагань не дозволяти участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

– Цьогорічна війна в Україні поставила Олімпійський рух перед дилемою. У той час як спортсмени з Росії та Білорусі могли б продовжувати брати участь у спортивних заходах, багато спортсменів з України не можуть цього зробити через напад на їхню країну, – наголосили у МОК.

Уточнюється, що у тих випадках, коли уникнути участі російських та білоруських спортсменів неможливо у найкоротші терміни з організаційних чи юридичних причин, Виконком МОК настійно закликає міжнародні спортивні федерації та організаторів спортивних заходів у всьому світі зробити все можливе, щоб жоден спортсмен чи спортивний чиновник із Росії чи Білорусі не був допущений під прапором та гімном Росії чи Білорусі.

– Громадяни Росії чи Білорусі, чи це окремі особи чи команди, повинні прийматися лише як нейтральні спортсмени чи нейтральні команди. Не допускається використання національних символів, кольорів, прапорів чи гімнів, – резюмували там.

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Фото: Depositphotos

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