Наступні 24 години будуть вирішальними для України – Зеленський

Наступні 24 години будуть вирішальними для України. Таку тезу озвучив президент України Володимир Зеленський під час розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Джонсон пообіцяв, що Велика Британія та її союзники зроблять все можливе, щоб гарантувати, що оборонна допомога прибуде до України.

Про це повідомив речник британського прем’єр-міністра.

Канцелярія Бориса Джонсона повідомила про виділення $53 млн додаткової гуманітарної допомоги Україні у зв’язку з вторгненням російських окупантів.

Допомогу вирішили надати після розмови Джонсона Володимиром Зеленським.