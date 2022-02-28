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Факти / Україна

Наступні 24 години будуть вирішальними для України – Зеленський

Людмила Богданова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Наступні 24 години будуть вирішальними для України. Таку тезу озвучив президент України Володимир Зеленський під час розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Джонсон пообіцяв, що Велика Британія та її союзники зроблять все можливе, щоб гарантувати, що оборонна допомога прибуде до України.

Про це повідомив речник британського прем’єр-міністра.

Канцелярія Бориса Джонсона повідомила про виділення $53 млн додаткової гуманітарної допомоги Україні у зв’язку з вторгненням російських окупантів.

Допомогу вирішили надати після розмови Джонсона Володимиром Зеленським.

Фото: Офіс президента

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