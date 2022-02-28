Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що ніч у Сумах була тихою.
Він написав у Facebook, що позицію Градів, націлену на Суми, знищили Збройні сили України.
– Позицію Градів, яка була націлена на Суми, знищили наші ЗСУ! Дякую всім причетним. Борімося, в нас це добре виходить! – написав Живицький.
Також Дмитро зазначив, що докладну інформацію щодо ситуації в області надасть згодом.
27 лютого ми повідомляли, що окупанти обстріляли будинок у Сумах. Під час артилерійського обстрілу житлового сектора російсько-окупаційними військами загинув чоловік та поранена жінка.
Артилерійський обстріл житлового сектору на вул. Сільгосптехніка в Сумах стався увечері 26 лютого.
До ліквідації осередків горіння було залучено дві пожежно-рятувальні частини.
Фото: Дмитро Живицький