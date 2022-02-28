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Факти / Україна

Ніч була тихою: ЗСУ знищили позицію Градів, націлену на Суми

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ніч була тихою: ЗСУ знищили позицію Градів, націлену на Суми

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що ніч у Сумах була тихою.

Він написав у Facebook, що позицію Градів, націлену на Суми, знищили Збройні сили України.

– Позицію Градів, яка була націлена на Суми, знищили наші ЗСУ! Дякую всім причетним. Борімося, в нас це добре виходить! – написав Живицький.

Також Дмитро зазначив, що докладну інформацію щодо ситуації в області надасть згодом.

27 лютого ми повідомляли, що окупанти обстріляли будинок у Сумах. Під час артилерійського обстрілу житлового сектора російсько-окупаційними військами загинув чоловік та поранена жінка.

Артилерійський обстріл житлового сектору на вул. Сільгосптехніка в Сумах стався увечері 26 лютого.

До ліквідації осередків горіння було залучено дві пожежно-рятувальні частини.

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Фото: Дмитро Живицький

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