Обстріл Харкова: поранено 31 людину, загинула жінка, але жертв може бути більше

Внаслідок обстрілу Харкова російськими військами 28 лютого поранено 15 військових та 16 цивільних. За даними міськради, загинула одна жінка.

Це попередні дані про поранених та загиблих, оскільки обстріл закінчився нещодавно.

За останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені Мещанінова та міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 надійшло 44 поранених, з яких 20 – військовы.

Двоє військових і п’ятеро цивільних, яких госпіталізовано до лікарень, померли.

Раніше стало відомо, що 28 лютого російські окупанти обстріляли Харків із Градів.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, десятки людей загинули та сотні поранені.

Під обстрілами опинилися Салтівка, Олексіївка та Павлове поле.

Фото: Антон Геращенко