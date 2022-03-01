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Факти / Україна

Під Лебедином артилерією та Байкатарами ліквідовано 96 танків ворога

Ілля Нежигай редактор стрічки
Під Лебедином артилерією та Байкатарами ліквідовано 96 танків ворога

Безпілотні літальні апарати Baykatar-2 та українська артилерія знищили понад 120 одиниць військової техніки Російської Федерації під Лебедином (Бориспільський район, Київщина).

Про це повідомляє Оперативне командування Північ.

– 96 ворожих танків, 20 градів, 8 бензовозів під Лебедином спалили вщент артилерією та точними ударами Байрактарів, – йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначили, що це було заправною базою росіян.

Там повідомили, що також були знищені позиції російських Градів.

Під час вечірнього зведення 28 лютого у Міністерстві оборони повідомили, що втрати армії РФ з початку війни склали понад 5,3 тис. людей убитими і пораненими.

Дивіть інтерактивну онлайн-карту війни, яку без причин Росія розпочала проти України.

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Джерело: Оперативне командування Північ

Фото: Міноборони

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