Скасовано поліси Зелена картка для авто з України

Громадяни України, які мають намір виїхати за кордон, більше не потребують полісів страхування Зелена картка. Це стосується таких країн, як Польща, Словаччина, Угорщина і Молдова.

– Таких домовленостей вдалося досягти під час робочих зустрічей представників Національного банку як регулятора страхового ринку, Міністерства закордонних справ України та державних органів Польщі, Словаччини й Угорщини. Сьогодні таке рішення підтримала і Молдова, – йдеться в повідомленні.

Рішення щодо перетину кордону без полісу зумовлене запровадженням в Україні воєнного стану.

Нагадаємо, Зелена картка – це міжнародний договір “автоцивілки”. Цей вид страхування є обов’язковим щодо всіх транспортних засобів, що виїжджають з території України. Поліс Зелена картка діє за кордоном, на території країн-членів системи Зелена картка.

Крім того, за інформацією Моторного (транспортного) страхового бюро України, страховики Польщі безоплатно виписуватимуть поліс цивільної відповідальності для українців строком на 30 днів.

Раніше ми писали, що водіям у Києві заборонили користуватись смугою громадського транспорту.

Автомобілі водіїв, які користуються смугою ОП, автоматично вважатимуться транспортом диверсійно-розвідувальних груп. За заявою КМДА, обмеження діють на всі авто, крім спеціалізованих.