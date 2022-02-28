За перші 100 годин оборони України від російського ворога наша дипломатія мобілізувала понад 1 млрд доларів допомоги від країн-партнерів на закупівлю сучасного озброєння та боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Так, США, Канада, Велика Британія, Австралія, Європейський Союз та низка інших країн надали Україні значну кількість переносних ЗРК, протитанкових установок, стрілецької зброї, набоїв, засобів розмінування, бронежилетів, шоломів, медичних комплектів, палива для військової техніки.

Зараз вирішується питання передачі Україні бойових винищувачів, зазначають у відомстві.

Щодо санкцій, то антипутінська коаліція держав запровадила проти Росії три пакети жорстких обмежень, зокрема:

фіналізується перелік російських банків для відключення від SWIFT;

заморозили половину фінансових резервів Центрального банку РФ;

накладені обмеження на Сбербанк РФ;

ввели заборону на продаж, постачання, передачу та експорт до Росії технологій нафтопереробки;

зупинили дію експортних ліцензій подвійного використання;

в окремих країнах припинили видачу віз для російських громадян.

– Російський рубль вже обвалився до історичного мінімуму. Вперше в сучасній історії санкції наклали проти чинного глави держави Володимира Путіна. Українська дипломатія веде активний дипломатичний наступ щодо введення повного ембарго на російські нафту і газ, – йдеться у повідомленні.

Крім того, 32 країни закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

В Європі масово закривають російські канали поширення дезінформації – Russia Today i Sputnik.

Наразі готується четвертий пакет санкції проти РФ, який, зокрема, передбачає видворення частини російських дипломатів, подальше посилення санкцій проти банківської системи та путінського оточення.

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У Євросоюзі розглядають створення так званого реєстру російських корупціонерів, до якого увійдуть представники влади, наближені до Кремля бізнесмени.

Партнери України домовилися про надання нашій країні фіндопомоги у понад $1,5 млрд.