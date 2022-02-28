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Факти / Україна

У Києві запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Києві запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт

Сьогодні, 28 лютого, у Києві з 8.00 запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт. Також запрацювало метро, проте з обмеженнями руху.

Про це повідомляє пресслужба КМДА у Telegram.

Так, поїзди столичної підземки курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.

У КМДА закликають людей без потреби не виходити на вулицю.

– Загалом ця ніч пройшла спокійно, було декілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами, але в цю ніч місто більше готувалося до оборони. Тому, коли після 8.00 ви вийдете в місто, побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з’явилися на вулицях Києва, – йдеться у повідомленні.

У КМДА повідомляють, що у столиці все ще тривають вуличні бої – практично в кожному районі.

Нагадаємо, що комендантська година у Києві не скасована.

З 28 лютого вона буде тривати із 22.00 до 7.00.

Раніше командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські окупанти продовжили спроби прорвати оборону Києва, проте столиця України контролюється нашою армією.

Фото: КМДА

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