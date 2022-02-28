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У Путіна та його соратників вилучать золоті Олімпійські ордени – МОК

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Путіна та його соратників вилучать золоті Олімпійські ордени – МОК

Виконавча рада (ІС) Міжнародного олімпійського комітету (МОК) 28 лютого прийняла спеціальне рішення вилучити золоті Олімпійські ордени у президента Росії Володимира Путіна та його соратників.

– Виконком МОК, виходячи з виняткових обставин ситуації та зважаючи на вкрай серйозні порушення Олімпійського перемир’я та інші порушення Олімпійської хартії російським урядом у минулому, прийняв спеціальне рішення про вилучення Олімпійського ордена в усіх осіб, які нині займають важливу посаду в уряді Російської Федерації або іншу пов’язану з державною владою високопосадову посаду, – сказано у заяві.

Зокрема, у Путіна відберуть Золотий олімпійський орден за 2001 рік, у заступника голови уряду РФ Дмитра Чернишенка заберуть Золото за 2014 рік, у заступника керівника Адміністрації президента Росії Дмитра Козака вилучать Золото за 2014 рік.

– Виконком МОК підтверджує свою повну солідарність із Українською олімпійською спільнотою. Вони в наших серцях та думках. Виконком МОК зобов’язується продовжувати та зміцнювати свої зусилля щодо надання гуманітарної допомоги, – додали у заяві.

Там уточнили, що Виконком МОК започаткував фонд солідарності з Україною, щоб підтримати країну на тлі нового витка російської агресії.

– Виконком МОК, за сприяння Цільової групи МОК, продовжує уважно стежити за ситуацією. Він може адаптувати свої рекомендації та заходи відповідно до майбутніх змін, – попередили в МОК.

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