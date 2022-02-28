Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спротив в Україні триває вже понад 96 годин, і в Європі усвідомили, що наша війна з російським загарбником вже стала Європейською.

Про це Резніков написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ворог обов’язково буде покараний.

– 96 годин спротиву. Чотири доби звитяги, мужності, самовідданості й віри. Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій поряд… Вчора відбувся справжній злам. Війна стала Європейською. Її нарешті так усвідомили, – написав міністр оборони.

За його словами, вже зараз пів Європи збирає, пакує та везе нам зброю і засоби бронезахисту. Кількість держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилася. Збільшилися і масштаби цієї допомоги.

Крім того, європейські країни вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч наших громадян, які рятуються від війни в Україні.

– Зараз на Заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на Півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою, – наголосив Олексій Резніков.

За його словами, таке ставлення світу до України – це заслуга наших захисників і захисниць.

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Фото: штаб ООС