Ввечері 28 лютого внаслідок авіанальоту регулярної армії РФ стався потужний вибух у Броварах.

Інформацію офіційно підтвердив міський голова Ігор Сапожко. Відстань між Броварами і Києвом – 26 км.

Внаслідок вибуху у Броварах загинув один український військовий, ще п’ятеро осіб отримали поранення.

За попередньою інформацією, армія агресора завдала удару по військовому центру радіолокаційного зв’язку в Броварах. Як зазначив заступник голови МВС Антон Геращенко, поруч стояв наш блок пост.

У своїх соцмережах Ігор Сапожко закликав усіх мешканців Броварів залишатися в надійних укриттях і в жодному разі не виходити на вулицю.