ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна

Втрати армії РФ в Україні склали понад 5,3 тис. – Резніков

Анастасія Гевко редакторка стрічки
олексій резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що втрати російської армії з початку агресії склали понад 5,3 тис. людей убитими і пораненими.

– За чотири дні втрати російських окупантів убитими та пораненими становили понад 5,3 тис. осіб. Сотні солдатів та офіцерів ворога опинилися в нашому полоні, – повідомив міністр на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що багато полонених солдатів – зовсім юні, але Кремль перетворює їх на злочинців і робить убивцями.

– Частину з них обдурили, частину зомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників невисока. Вона стає дуже мізерною, коли вони стикаються з опором наших героїчних захисників та захисниць. І відчувають міць української зброї. Коли бачать, що їх ніхто не зустрічає із квітами. Навпаки – називають фашистами та вимагають піти! – Розповів міністр.

Резніков наголосив, що для України людське життя – найвища цінність. А тому, щоб зберегти життя українців, Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти.

– Вона дуже проста. Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або отримати повну амністію та 5 млн рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю та добровільно здадуться в полон. Кошти для забезпечення акції збирають лідери світової ІТ-індустрії. Ми пропонуємо російським військовим розпочати нове життя. Кожен, хто відмовиться бути окупантом, наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта – пощади не буде! Слава Україні! – написав голова Міноборони.

Читайте
Калинівка, Васильків, Біла Церква: війська РФ продовжують ракетний обстріл Київщини

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка