Втрати армії РФ в Україні склали понад 5,3 тис. – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що втрати російської армії з початку агресії склали понад 5,3 тис. людей убитими і пораненими.

– За чотири дні втрати російських окупантів убитими та пораненими становили понад 5,3 тис. осіб. Сотні солдатів та офіцерів ворога опинилися в нашому полоні, – повідомив міністр на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що багато полонених солдатів – зовсім юні, але Кремль перетворює їх на злочинців і робить убивцями.

– Частину з них обдурили, частину зомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників невисока. Вона стає дуже мізерною, коли вони стикаються з опором наших героїчних захисників та захисниць. І відчувають міць української зброї. Коли бачать, що їх ніхто не зустрічає із квітами. Навпаки – називають фашистами та вимагають піти! – Розповів міністр.

Резніков наголосив, що для України людське життя – найвища цінність. А тому, щоб зберегти життя українців, Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти.