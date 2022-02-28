Жителі захопленого російськими військами Бердянська заспівали гімн України просто перед російськими танками.

Як повідомлялося, станом на 7 ранку Бердянський район Запорізької області окупований російськими військами. Про це повідомили в Бердянській райдержадміністрації.

У самому місті Бердянськ під час захоплення міста постраждали дві людини: одну поранили, а іншу розстріляв російський солдат за те, що мирний житель відмовився дати йому мобільний телефон.

Тим часом в.о. мера Бердянська Олександр Свідло на своїй сторінці в Facebook повідомив, що село Азовське знову з електропостачанням, якого не було більше доби.

– Наші енергетики відновили перебитий силовий кабель з Мелітопольського напрямку, який живив електрикою половину села, – пише Олександр Свідло.

Він також повідомив, що міська телевізійна вежа міста захоплена. Телебачення Т2 і місцеві телеканали Юг і ТВ-Бердянськ не працюють. Відновлення найближчим часом неможливе.

Кабельне ТБ намагається налагодити рухомий рядок для інформування бердянців.

Інформація йде по радіо 106 ФМ Азовська хвиля. В.о. мера закликав городян налаштовувати свої радіоприймачі на цю хвилю, щоб отримувати достовірну інформацію про ситуацію в Україні.

Джерело: Олександр Свидло

Фото: Бердянська РДА