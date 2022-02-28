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Факти / Україна

Зрадник держави: під Харковом затримали одного із мерів міст

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Зрадник держави: під Харковом затримали одного із мерів міст

Внаслідок спецоперації військових ЗСУ затримали мера міста Південне Олександра Брюханова. Його звинуватили у державній зраді.

Про це 28 лютого офіційно заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він додав, що окрім нього, було затримано ще декілька осіб, серед яких – заступник міського голови Південного.

У нас пройшла спецоперація військових. Зараз затриманий мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статею державна зрада. Це для розуміння того, що у нас наразі відбувається у державі. Ми не дозволимо здати жодного сантиметра землі, і це не просто слова. Військові попереджають: це ще ми проявили лояльність і затримали їх.

65-річний Олександр Брюханов став мером Південного восени 2021 року, балотуючись у якості самовисуванця. Протягом останніх років неодноразово опинявся у центрі скандалів та наражався на критику місцевих мешканців.

Покарання за державну зраду в Україні передбачене ст.111 КК України – йдеться про позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

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