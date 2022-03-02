Через російську агресію лише на Сході України близько 40 тис. людей залишилися без світла та їжі. Гуманітарна ситуація там складна. Ворог не дає евакуювати мирних жителів. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

– Особливо гостро стоїть питання евакуації людей із міст Волноваха, Сартана, Таланівка, де тривають активні бойові дії. Але російська сторона не дала відповіді, – повідомив міністр.

За словами очільника МВС, наразі Україна застосувала всі можливі міжнародні інструменти.

Критичною ситуація залишається і в місті Бучі, що на Київщині.

Проте Денис Монастирський переконує, що уряд вже створив координаційний центр із забезпечення продуктами, водою, ліками та пальним, і додає: