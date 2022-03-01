Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.
Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.
У Василькові Київської області у результаті ракетних обстрілів двоє людей загинули, ще троє постраждали і доставлені до лікарні. Про це повідомила мер міста Наталія Балансинович.
Окрім того, в селищі Калинівка внаслідок влучення ракети зруйновано три приватні будинки, інформація про жертв або постраждалих з’ясовується.
Херсон. Місто опинилося фактично в облозі окупантів. Бойовики обстріляли приміське село Чорнобаївка, де пошкоджені будинки.
Загарбники оточили місто зі всіх сторін. На околицях Херсона перебуває багато ворожої техніки, тому людей закликають залишатися в укритті.
Окупанти нещодавно оприлюднили інформацію про нібито підготовку вибуху в Сєвєродонецьку Луганської області. Україна спростувала цинічний фейк Росії.
У РНБО наголосили, що українські військові ніколи не доведуть рідну землю до екологічної катастрофи.
Здобутки Повітряних сил ЗСУ за 28 лютого:
- Знищено 5 ворожих винищувачів.
- Рознесено колони танків, механізованої техніки та машин із паливом у Чернігівській, Київській та Житомирській областях, а також поблизу Бердянська.
- Поблизу Києва збито крилату ракету та гвинтокрил ворога.
- БПЛА Bayraktar вразили три мішені окупанта: танк та два ЗРК Бук.
Слава Україні! Героям Слава!
З початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного та морського базування типу Іскандер і Калібр на мирні міста та села України.
– Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Міжнародного кримінального суду в Гаазі, – переконаний головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
У Харкові через ракетні удари окупантів багато людей опинилися під завалами. Рятувальники роблять усе, щоб дістати постраждалих.
У місті бойовики пошкодили підстанцію обленерго — частина районів залишилася без електроенергії, має проблеми з водопостачанням і теплом, повідомив мер міста Терехов.
Міноборони РФ виплачуватиме по 11 тис. рублів родинам загиблих російських солдатів у війні в Україні.
За нинішнім курсом Путін оцінив життя свого громадянина у $50.50 — це ціна життя російського окупанта!
Суми. Ситуація у Веретинівці після артобстрілів 27 лютого: склом забезпечені в повному обсязі для потреб людей, в яких звичайні вікна.
– Скло зараз на порізці. За можливості завтра люди будуть з вікнами. Щодо ремонту будинків питання перебуває на контролі, – повідомив глава Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Мережа магазинів Watsons надала безкоштовно товар гуманітарному штабу для потреб територіальної оборони (станки та пінка для гоління, туалетний папір, зубна паста та щітка, паперові рушники, батарейки тощо).
Тростянець. Ситуація складна. Втрачено зв’язок з головою громади, Юрієм Бовою.
Ворог намагається прорватися до Херсона з боку аеропорту. Просимо місцевих жителів не залишати укриття. Українські захисники відстоюють місто.