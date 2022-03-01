Диверсанти, колони ворожої техніки та авіаудари: яка ситуація навколо Києва

У Київській області на підступах до столиці найбільш небезпечним напрямком залишається Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, а також біля Димера в Вишгородському районі.
Це останні дані Київської ОДА станом на 1 березня.
Зокрема, з Бородянської територіальної громади надходить інформація про колони ворожої важкої техніки.
Російські окупанти продовжують накопичувати війська та техніку, а також завдавати авіаударів по мирних мешканцях.
Зараз в усіх районах Київської області триває боротьба з російськими диверсійними групами.
У Київській області снаряд російських окупантів влучив у приватний пологовий будинок у селі Бузова Бучанського району.
На щастя, людей із пошкодженої будівлі встигли евакуювати.
А у місті Васильків (Київська область) під час ракетного обстрілу загинули двоє людей, є постраждалі.
Фото: КОДА