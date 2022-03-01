Міжнародний кримінальний суд взявся за розслідування військових злочинів РФ в Україні

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив про своє рішення якнайшвидше розпочати розслідування порушень, скоєних Російською Федерацією на території України.

Про це йдеться у заяві головного прокурора МКС від 28 лютого.

Він заявив, що минулої п’ятниці висловив своє зростання занепокоєння подіями, що відбуваються в Україні.

– Сьогодні я хочу оголосити, що ухвалив рішення якнайшвидше розпочати розслідування ситуації в Україні, – сказав Карім Хан.

Він нагадав, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому сама не може передати ситуацію до мого відомства.

– Однак вона двічі скористалася своїми прерогативами, щоб юридично визнати юрисдикцію Суду щодо ймовірних злочинів за Римським статутом, скоєних на її території, якщо МКС вирішить її здійснити, – сказав прокурор Хан.

Головний прокурор МКС заявив, що перша декларація, подана урядом України, визнала юрисдикцію МКС щодо ймовірних злочинів, скоєних на території України з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. Друга заява продовжила цей період часу на безстроковій основі, щоб охопити поточні злочини, скоєні на всій території України, починаючи з 20 лютого 2014 року.

– Я вивчив висновки Бюро, зроблені за результатами попереднього вивчення ситуації в Україні, і підтвердив, що є розумні підстави для початку розслідування. Зокрема, я переконаний, що є розумні підстави вважати, що в Україні були скоєні як ймовірні військові злочини, так і злочини проти людяності у зв’язку з подіями, які вже оцінили Бюро під час попереднього вивчення, – заявив Карім Хан.

Він додав, що з огляду на розширення конфлікту останніми днями, МКС має намір розслідувати будь-які нові передбачувані злочини, що підпадають під юрисдикцію Бюро головного прокурора МКС, які скоюють будь-яка сторона конфлікту на будь-якій частині території України.

– Я вже доручив своїй команді вивчити всі можливості для збереження доказів. Наступний крок – розпочати процес пошуку та отримання дозволу Палати попереднього провадження Суду на початок розслідування, – заявив головний прокурор МКС.

Прокурор МКС сказав, що є й альтернативний шлях, передбачений Статутом, може ще більше прискорити вирішення питань. Цей шлях полягає в тому, щоб держава-учасниця МКС передала ситуацію до Бюро головного прокурора Суду, що дозволить нам активно та негайно розпочати незалежне та об’єктивне розслідування Бюро.

– Я також проситиму підтримки всіх держав-учасниць та міжнародної спільноти в цілому, поки моє Бюро проводитиме свої розслідування. Я закликатиму до додаткової бюджетної підтримки, до добровільних внесків для підтримки всіх наших ситуацій, а також до безоплатного надання персоналу. Важливість і невідкладність нашої місії є надто серйозною, щоб бути заручниками нестачі коштів, – заявив Карім Хан.

Читайте Генсек ООН закликав Росію припинити бойові дії в Україні

Він заявив, що продовжуватиме уважно стежити за розвитком подій на місцях в Україні, а також знову закликав до стриманості та суворого дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що за ракетні удари Російської Федерації по житлових будинках та цивільних об’єктах обов’язково будуть розглянуті у Міжнародному трибуналі.

Зазначимо, що Міжнародний кримінальний суд не є тотожним до Міжнародного трибуналу, що ініціюється Радою безпеки ООН.

Перед цим Збройні сили України повідомляли, що ворог використовує методи ведення бойових дій, заборонених Міжнародним гуманітарним правом.

Дивіться онлайн-карту військових дій Росії, які були розпочаті в ніч на 24 лютого проти України.

Джерело: МКС

Фото: МКС