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Факти / Україна

Росія готує провокацію для виправдання введення білоруських військ – розвідка

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Близько 300 танків республіки Білорусь знаходяться неподалік білорусько-українського кордону, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Розвідка попереджає, що ворог готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ.

Колона військової техніки стоїть приблизно 30 км від державного кордону України, на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин.

Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ, зазначає – ГУР Міноборони.

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Раніше стало відомо, що армія Білорусі вже зайшла у Чернігівську область.

Про це повідомив речник регіонального управління сил тероборони “Північ” Віталій Кирилов.

У прес-службі оперативного командування “Північ” також додали, що присутність білоруських військ на Чернігівщині фіксують вже третій день.

Фото: Президент Республики Беларусь

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