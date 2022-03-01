Російсько-українська війна триває вже шостий день. Очікування ворога не виправдались – окупанту не вдалось стрімко досягнути поставлених цілей. Завдання ракетних ударів, ведення вогню реактивними системами залпового вогню та авіаудари свідчать, що російська армія неспроможна воювати з готовою до тотального спротиву Українською Нацією, – зазначає Генштаб ЗСУ, і додає:

“Сміливість” окупантів проявляється тільки у залякуванні мирного населення та мародерстві.

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ на 18.00:

На Сіверщині українські військові ведуть оборонні бої на зайнятих рубежах, із завданням – не допустити просування противника в напрямках населених пунктів Кіпті та Ніжин.

Частина сил продовжує обороняти Чернігов, здійснюючи вогневе ураження противника всіма наявними засобами та не допускаючи вклинення противника в межі міста.

На Слобожанщині підрозділи ЗС України завдають противнику втрат у живій силі та техніці, захоплюють полонених.

На Приморському напрямку наші захисники продовжують ведення оборонної операції у визначеній смузі відповідальності.

Угруповання оборони Київа продовжує вести бої та утримувати визначені райони.

Штурмові підрозділи та підрозділи артилерії зайняли оборону на околицях столиці та удосконалюють фортифікаційне обладнання позицій.

Підрозділи територіальної оборони посилюють особовий склад Збройних сил України та виконують завдання з охорони й оборони важливих об’єктів інфраструктури столиці.

Раніше Міністерство оборони повідомляло, що ворог готує провокацію з метою введення білоруських військ.

Колона із 300 танків наразі стоїть приблизно за 30 км від кордону з Україною.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ