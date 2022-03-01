Російсько-українська війна триває вже шостий день. Очікування ворога не виправдались – окупанту не вдалось стрімко досягнути поставлених цілей. Завдання ракетних ударів, ведення вогню реактивними системами залпового вогню та авіаудари свідчать, що російська армія неспроможна воювати з готовою до тотального спротиву Українською Нацією, – зазначає Генштаб ЗСУ, і додає:
“Сміливість” окупантів проявляється тільки у залякуванні мирного населення та мародерстві.
За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ на 18.00:
- На Сіверщині українські військові ведуть оборонні бої на зайнятих рубежах, із завданням – не допустити просування противника в напрямках населених пунктів Кіпті та Ніжин.
- Частина сил продовжує обороняти Чернігов, здійснюючи вогневе ураження противника всіма наявними засобами та не допускаючи вклинення противника в межі міста.
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На Слобожанщині підрозділи ЗС України завдають противнику втрат у живій силі та техніці, захоплюють полонених.
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На Приморському напрямку наші захисники продовжують ведення оборонної операції у визначеній смузі відповідальності.
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Угруповання оборони Київа продовжує вести бої та утримувати визначені райони.
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Штурмові підрозділи та підрозділи артилерії зайняли оборону на околицях столиці та удосконалюють фортифікаційне обладнання позицій.
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Підрозділи територіальної оборони посилюють особовий склад Збройних сил України та виконують завдання з охорони й оборони важливих об’єктів інфраструктури столиці.
Раніше Міністерство оборони повідомляло, що ворог готує провокацію з метою введення білоруських військ.
Колона із 300 танків наразі стоїть приблизно за 30 км від кордону з Україною.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ