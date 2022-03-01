В Україні вже шосту добу триває війна. Російські війська з ночі 24 лютого незаконно почали перетинати державний кордон нашої держави.

Ворожі сили розпочали свою атаку на аеропорти та аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі. Зафіксовані диверсії і в інших регіонах України.

Метою окупанта є захоплення влади в найбільших містах, найперше у столиці – Києві.

Із першого дня вторгнення на територію України російський ворог використовує різну зброю, зокрема і реактивні системи залпового вогню Град. Калібр снарядів Граду – 122 мм. У воєнному конфлікті на Донбасі, який триває восьмий рік, таке важке озброєння є забороненим за Мінськими домовленостями.

Де в Україні РФ вже використала Гради:

З 4.35 24 лютого Росія почала гатити по Україні Градами та мінометами.

24 лютого російські війська із Градів обстріляли населений пункт Новоселівка Друга, що на Донеччині. Два будинки зруйновані, ще вісім – пошкоджені.

Поцілили снарядами в будівлю фільтрувальної станції Часовоярського регіонального виробничого управління КП Компанія Вода Донбасу, що в селищі Новолуганське, та в трубу газопостачання.

24 лютого у Вугледарі під обстріл реактивними системами залпового вогню Град потрапила лікарня. Градами ворог атакував мікрорайони Маріуполя.

25 лютого російські окупаційні війська з Градів обстріляли село Ворзель, що на Київщині. Уламки від снарядів потрапили в приміщення дитячого будинку. Рятувальники повідомили, що постраждалих не було.

25 лютого під Щастям окупанти “накрили” Градами автобуси для евакуації людей. За словами голови Луганської військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, до міста намагалися проїхати два автобуси, щоб вивезти літніх людей, жінок та дітей. Як тільки автобуси під’їхали до Щастя, їх одразу “накрили” Градами.

26 лютого ворог використав Гради у Чернігові. Снаряди прилетіли у житловий квартал – загорілись квартири у багатоповерхівці.

28 лютого російські окупанти завдали удару по Харкову з реактивної артилерії. За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, через обстріли є десятки загиблих та сотні поранених. З відео у соцмережах видно, що під обстріли потрапили житлові квартали Салтівки, Олексіївки та Павлового поля.

28 лютого ворог обстріляв Волноваху із Градів. Під шквал снарядів потрапила евакуаційна колона, що їхала за людьми. На щастя, обійшлося без жертв та поранених.

1 березня у місті Охтирка Сумської області російські військові з Градів гатили по військовій частині. Загинуло понад 70 людей – це і військові, і цивільні.

Що таке БМ-21 Град?

РЗСВ Град (БМ-21) – це радянська та російська реактивна система залпового вогню. Призначена для ураження живої сили, неброньованої техніки, артилерії, мінометів, командних пунктів тощо.

Шасі Града – це вантажний автомобіль підвищеної прохідності Урал. Польова реактивна система БМ-21 є прототипом інших систем для стрільби некерованими реактивними снарядами калібру 122 мм.

За один залп Град випускає 40 снарядів. Дальність польоту – до 20 км.