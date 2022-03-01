Близько 05.00 24 лютого війська РФ почали широкомасштабне вторгнення в Україну, завдаючи ракетних ударів по аеропортах, військових складах і критичній інфраструктурі.

За понад 75 годин опору українські захисники повністю зруйнували плани ворога. Нижче пропонуємо ознайомитись з онлайн-картою обстрілів та боїв на території України.

За даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, сумарні орієнтовні втрати особового складу окупантів за три попередні доби становлять 5 710.

Втрати техніки РФ станом на 1 березня такі:

Літаки – 29

гелікоптери – 29

Танки – 198

Бойові броньовані машини – 846

Артилерійські системи – 77

Гармати – 74

ЗРК БУК – 1

Град – 4

Автомобільна техніка – 305

Цистерни – 60

БпЛА ОТР – 3

Кораблі/катери – 2

Засоби ППО – 7

Станом на ранок 1 березня російські окупанти обстріляли ракетами та РСЗО мирні міста – це свідчення, що вони нездатні більше воювати з озброєними українцями.

Російські окупаційні війська здійснили обстріл центру Харкова, зокрема великий вибух стався на площі Свободи біля будівлі ОДА, друга ракета влучила в будівлю облдержадміністрації.

Внаслідок обстрілу ворожою артилерією військової частини в Охтирці Сумської області загинули щонайменше 70 українських бійців.

Неподалік від Києва снаряд влучив у пологовий будинок в селі Бузова на Житомирській трасі. Людей евакуювали із пошкодженої будівлі.

Станом на ранок 28 лютого російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Окрім обстрілу військових частин, цивільних та військових аеродромів, об’єктів критичної інфраструктури окупанти нанесли ракетний удар по житлових будинках у містах Житомир та Чернігів.

На околицях Києва гаряче було під Ірпенем. У напрямку Києва було випущено три ракети – одна потрапила у приватний будинок на Софіївській Борщагівці, одну збили сили ППО, ще одна впала невідомо де.

На Херсонщині під ударом залишається Нова Каховка, а в обласному центрі відносна тиша.

У Запорізькій області ворог окупував Бердянськ. Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. У Бердянську під час операції із захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито, другого поранено. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами

На Донеччині точаться бої за Маріуполь та Волноваху. Остання, за словами місцевої влади, перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

ЗСУ всю ніч відбивали наступ на Харків, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів по місту. Місто під контролем.

Станом на 27 лютого основні зусилля противника зосереджені на Поліському та Сіверському операційних напрямках з метою блокування Києва.

Підрозділи 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил РФ рухаються в бік Бучі, Капітанівки та Білогородки.

У напрямку Борисполя та Ічні рухаються підрозділи Центрального військового округу Збройних сил РФ.

Із території Білорусі в напрямку Чорнобиля переміщуються інженерні підрозділи для здійснення переправи через річки Тетерів та Ірпінь.

Противник облаштував понтонну переправу в районі Комарина через річку Десна та в районі Оране через річку Тетерів.

Крім того, РФ перебазувала тактичну авіаційну групу літаків Су-34 з Московської області на аеродром Барановичі у Білорусі.

Після невдалої спроби заволодіти Черніговом окупанти обходять місто в напрямку Іванівки та Козельця.

У бік Сум та Прилук ворог вклинився на глибину до 200 км, але був зупинений.

Частина сил Північного флоту ЗС РФ у складі до двох батальйонних тактичних груп продовжила наступ у напрямку Кременчука, вклинилася на глибину до 120 км, де її було зупинено.

На Таврійському напрямку противник перегруповується для наступу в напрямку Херсон – Миколаїв. Веде наступальні дії на напрямках Мелітополь – Василівка та Бердянськ – Маріуполь.

Кораблі Каспійської флотилії та Чорноморського флоту ЗС РФ, зокрема фрегати Адмирал Макаров та Адмирал Ессен пускали крилаті ракети типу Калібр.

На Сіверському напрямку оперативне угруповання Збройних Сил України стримує просування противника на напрямку Конотоп – Полтава – Київ та веде оборонні бої.

Близько опівночі 26 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітний ракетний комплекс С-300 Повітряних сил ЗС України збив дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

О пів на першу ночі винищувач Су-27 Повітряних сил ЗСУ успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ.

Нині ворог намагається змінити тактику – російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади.

Через те, що ворогові не вдалося здійснити швидкий наступ великими колонами, він почав активніше застосовувати ДРГ і десант, проте армія та тероборона ефективно їх знешкоджує.

За дві доби російські окупанти вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранені.

Напружено минав і другий день війни: окупанти намагалися завдати ударів по Києву, а в Рівному наносили ракетні удари по аеропорту.

Станом на 16.00 25 лютого у Генштабі повідомили про наступ російських окупантів із різних напрямків. ЗСУ відбивали атаки ворога та тримали оборону.

Карта вторгнення Росії в Україну – актуальні дані на 19.30 24 лютого.

Карта обстрілів Росією українських міст на 16.27 24 лютого. Дані засвідчують, що армія РФ рухалася з Півдня, Півночі та Сходу.

О 12.56 Держприкордонслужба повідомила, що російська техніка пішла на прорив у Київській області.

Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча. Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби Млачівка Житомирського загону здійснено обстріли з Градів.

Прикордонні підрозділи залежно від ситуації передислоковувалися на запасні позиції та діяли у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією.

Оновлено о 17.55 24 лютого. Війська РФ вчинили атаку на Півночі, Сході, Півдні, а також на Заході у Волинській та Івано-Франківській областях.

Усі військові підрозділи перебували на своїх позиціях.

Попередньо, на цей час у районі ООС було збито сім літаків Військово-космічних сил РФ.

Відбито напад на Щастя, під час якого підбито два танки та знищено близько 50 російських окупантів.

За даними Одеської обласної держадміністрації, унаслідок удару на військову частину в селі Липецьке загинуло 18 людей (вісім чоловіків та десять жінок).

Співробітники ДСНС врятували з-під завалів шістьох осіб. Їх госпіталізовано до Подільської міської лікарні.

Один із врятованих помер у медичному закладі.

За даними Генштабу, Збройні сили відбили острів Зміїний.

Над Межигір’ям Київської області збили російський гелікоптер Ка-52.

Окупанти запустили дві ракети в Бровари Київської області.

Відомо, що ближче до 18.00 під Черніговом здався російський розвідувальний взвод 74-ї мотострілецької бригади. Військові вважали, що їх везуть додому після навчань, а не воювати.

Ближче до вечора стало відомо, що російський десант, який висадився на аеродром у Гостомелі під Києвом, було заблоковано. Наші військові завдали артилерійського удару по аеродрому на ураження.

За даними вебсайтів відстеження польотів, інтенсивний повітряний рух уникав регіону, який охоплює Україну та її кордони з Росією.

Нагадаємо, що близько 05.00 24 лютого російські війська за наказом президента РФ Володимира Путіна атакували Україну.

Відомо, що вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.